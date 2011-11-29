〔中国票据市场〕转贴利率维持高位,月底银行收票意愿较为低迷

路透上海11月29日电---中国票据市场转贴利率周二维持高位,临近月末,银行信贷规模调整大多已经完成,对票据的需求低迷,造成转贴利率高位徘徊,预计近期还将延续盘整的态势.

"我们刚出掉几个亿的票据,现在信贷规模调整差不多了,暂时不想再交易了."华南一银行交易员称.

他并表示,一些需要通过票据交易调整本月信贷规模的银行,早已交易完毕,市场票据成交明显减少,预计清淡的市况进入12月份後可能会有所改观.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7504/8.2987 9.1046/8.6511 10.4350/9.6020

上日 8.7216/8.2467 9.1046/8.6502 10.4850/9.7020

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变动 +2.88bp/+5.20bp 0 bp/+0.09bp -5.00bp/-10.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3475%,较上日6.3318%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2550/3.1840 3.2897/3.2257

上日 3.2561/3.1841 3.2782/3.2152

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)