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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 14:45 BJT

《外汇动态》托管银行和出口商抛盘拉低美元/韩元

0631GMT---交易商表示,托管银行和韩国出口商在抛售美元/韩元KRW=KFTC,银行间市场投机者也加入抛售行列,欧元走高触发一些止损单.

美元/韩元收低0.8%,报1,145.4.

但本地进口商逢低买入美元/韩元,限制其跌幅.

美元/韩元预计将在1,135-1,165的区间交投.

外国投资者连续八天卖超韩股之势中止,转为买超,规模达3,788亿韩元.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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