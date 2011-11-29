《外汇动态》托管银行和出口商抛盘拉低美元/韩元

0631GMT---交易商表示,托管银行和韩国出口商在抛售美元/韩元KRW=KFTC,银行间市场投机者也加入抛售行列,欧元走高触发一些止损单.
美元/韩元收低0.8%,报1,145.4.
但本地进口商逢低买入美元/韩元,限制其跌幅.
美元/韩元预计将在1,135-1,165的区间交投.
外国投资者连续八天卖超韩股之势中止,转为买超,规模达3,788亿韩元.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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