〔日本个股〕泰国允许本田免关税进口汽车直到明年6月,弥补洪灾产量损失

路透曼谷11月29日电---泰国政府周二称,将允许本田汽车(7267.T)免关税进口组装汽车,直到明年6月,以弥补因近期洪灾损失的产量.

泰国工业部长Wannarat Channukul在内阁会议後对记者表示,本田进口的汽车数量不得超过其在泰国生产正常期间的总产量.

他说,其它受损程度没有本田严重的汽车商将不享受同等待遇,但他们可以买入零配件和机械,取代受损产品.(完)