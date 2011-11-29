〔中国能源〕中海油将在天津港建液化天然气项目,总投资57亿元

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透北京11月29日电---中国码头营运商--天津港集团周二称,将与中海油下属公司以及天津市燃气集团共同投资57亿元人民币,在天津港南疆港区建设中海油天津液化天然气(LNG)项目.
天津港网站的新闻稿并称,该项目一期工程建设规模为每年220万吨;二期工程包括建设常规大型陆上接收站,规模不小于每年600万吨,建造四座16万立方米LNG储罐,同时预留冷能利用用地,计划2015年建成投产.
新闻稿表示,该项目建成後,将为天津滨海新区的开发建设提供充足的能源保障.
天津港集团并将在2012年2月28日前提供具备建设码头岸线的施工条件,确保在2013年3月31日前提供必须的土地及配套设施条件.
中海油集团旗下拥有上市公司中国海洋石油(0883.HK)(CEO.N);天津港集团则拥有两家上市公司天津港股份(600717.SS)与天津港发展(3382.HK).(完)
欲了解更多详情,请点选天津港集团网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。