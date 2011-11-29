〔中国能源〕中海油将在天津港建液化天然气项目,总投资57亿元

路透北京11月29日电---中国码头营运商--天津港集团周二称,将与中海油下属公司以及天津市燃气集团共同投资57亿元人民币,在天津港南疆港区建设中海油天津液化天然气(LNG)项目.

天津港网站的新闻稿并称,该项目一期工程建设规模为每年220万吨;二期工程包括建设常规大型陆上接收站,规模不小于每年600万吨,建造四座16万立方米LNG储罐,同时预留冷能利用用地,计划2015年建成投产.

新闻稿表示,该项目建成後,将为天津滨海新区的开发建设提供充足的能源保障.

天津港集团并将在2012年2月28日前提供具备建设码头岸线的施工条件,确保在2013年3月31日前提供必须的土地及配套设施条件.