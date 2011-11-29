中国广电总局禁止电视剧中插播广告

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月28日电---中国广电总局周一称，禁止电视剧中间插播广告，以“统一思想认识”。
11月25日，广电总局向各地发出《关于贯彻执行〈《广播电视广告播出管理办法》的补充规定>的通知》。通知称，新规将于2012年1月1日起正式实施。
中共十七届六中全会10月份在北京举行，会上研究了有关深化文化体制改革等若干重大问题。
“广播电视作为党和人民的喉舌、重要的宣传思想文化阵地，在公共文化服务体系建设中担负着重要责任，必须充分发挥优势，切实履行好自己的职责，”广电总局在其网站上称。
11月初的中央电视台2012年广告招标中，广告收入上升12.5%至纪录高位142.6亿元人民币（22.45亿美元）。但增幅创六年最低，暗示企业持谨慎态度，经济增速可能进一步放缓。
9月，中国叫停《快乐女声》一年，因该节目超时，并以“弘扬道德”的节目取而代之，如公共安全和居家技巧等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。