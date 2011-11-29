〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元

路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。