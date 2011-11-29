《综述》欧元区财长面临各方压力,将就加强援助基金细节达成一致

* 欧元区财长将就援助基金杠杠化规定达成一致

* 美国敦促欧洲当局采取快速果断行动

* 有报导称,标准普尔可能很快调降法国评级展望至"负面"

* 穆迪表示可能调降欧盟银行业者次级债评级

* 意大利总理将介绍改革计划,市场聚焦该国新债标售

路透布鲁塞尔11月29日电---面临美国和评级机构要求遏制债务危机的压力,欧元区财长周二将就加强援助基金的细节达成一致,以阻止问题在债市里蔓延.

美国总统奥巴马周一敦促欧盟官员采取快速果断行动,解决主权债危机.白宫方面表示欧债危机正在影响美国经济.

评级机构穆迪周二警告,可能调降欧盟15个国家87家银行的次级债评级,因担心这些国家的政府没有财力援助银行.