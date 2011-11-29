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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 15:37 BJT

〔韩国股市〕收高2.27%,受科技股涨势和外资买盘提振(更新版)

(新增细节)

* 外资和机构买盘提振韩国股市收高

* 科技股上扬,受助于美国假日销售旺盛

* 海鲜和鸡肉类股大涨,受疯牛病疑虑推动

路透11月29日电---韩国股市周二上涨,因美国假日销售稳健提振LG显示器(034220.KS)和三星电子(005930.KS)等科技股,并且外资中止连续八日卖超.

全美零售商联合会调查显示,美国民众今年感恩节假期消费额较上年同期增长74亿美元.

HI Investment & Securities市场分析师Kim Seung-han说,"美国假期购物表现强劲,为今年底明年初的全球消费者需求前景奠定正面基调."

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