〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅上涨,但涨势受获利了结限制

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透曼谷11月29日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二走高,因油价上涨.不过交易员称期胶价格近期跳涨至一周高位後,获利了结盘涌现限制了涨幅.
TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>上涨2.6日圆,结算价报每公斤271.6日圆.
交易员称,期胶价格收在重要阻力位270日圆上方,故周三或进一步走高.不过,TOCOM期胶价格不太可能大幅上涨,因近期涨势过後的获利了结盘或限制涨幅.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。