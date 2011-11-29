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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 15:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅上涨,但涨势受获利了结限制

路透曼谷11月29日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二走高,因油价上涨.不过交易员称期胶价格近期跳涨至一周高位後,获利了结盘涌现限制了涨幅.

TOCOM指标5月期胶<0#JRU:>上涨2.6日圆,结算价报每公斤271.6日圆.

交易员称,期胶价格收在重要阻力位270日圆上方,故周三或进一步走高.不过,TOCOM期胶价格不太可能大幅上涨,因近期涨势过後的获利了结盘或限制涨幅.

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