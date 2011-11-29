〔金属期市〕伦敦期铜上日大涨後回落,关注欧元区会议

路透新加坡11月29日电---伦敦期铜周二回落,因投资者对欧元区决策者能否确实达成一项有力措施,遏制不断扩大的主权债危机保持谨慎.铜价前一日录得一个月以来最大单日涨幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周一上涨近4%,涨幅为10月27日以来最大,因市场寄望欧洲将采取更大胆的措施来应对旷日持久的债务危机.