〔全球金市〕金价持稳在1,700美元上方,关注今日稍晚的欧元区财长会议

路透新加坡11月29日电---周二现货金持于每盎司1,700美元之上,投资者关注今日稍晚进行的欧元区财长会议,寄望欧洲领袖将采取果断措施解决欧债危机.

欧元区财长料将批准杠杆运用欧洲金融稳定机构(EFSF)的细节条款,并向希腊释出救命款项.

欧元区领袖面临来自其他国家和评级机构日渐增大的要求解决欧债危机的压力.欧债危机存在分裂欧元区,击沉全球经济并引发金融市场动荡的威胁.