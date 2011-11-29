〔全球金市〕金价持稳在1,700美元上方,关注今日稍晚的欧元区财长会议

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透新加坡11月29日电---周二现货金持于每盎司1,700美元之上,投资者关注今日稍晚进行的欧元区财长会议,寄望欧洲领袖将采取果断措施解决欧债危机.
欧元区财长料将批准杠杆运用欧洲金融稳定机构(EFSF)的细节条款,并向希腊释出救命款项.
欧元区领袖面临来自其他国家和评级机构日渐增大的要求解决欧债危机的压力.欧债危机存在分裂欧元区,击沉全球经济并引发金融市场动荡的威胁.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。