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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 16:00 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,关注欧盟会议

路透苏黎世11月29日电---瑞郎兑美元周二连续第二日上扬,因市场预期欧洲决策者将就扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的详细计划达成一致,风险偏好得到提振.

欧元区危机近来对欧元构成沉重压力,但欧元兑美元周二小涨,因寄望欧洲决策者就阻止欧债危机达成具体细节.

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