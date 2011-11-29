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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 16:20 BJT

〔标题新闻〕西班牙11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期增长2.9%,与预估一致--INE

注:INE=国家统计局(National Statistics Institute)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7KS01Z]

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