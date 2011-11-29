〔韩国汇市〕韩元连涨第二天,欧洲局势憧憬鼓舞冒险情绪

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透首尔11月29日电---韩元兑美元KRW=周二连涨第二天,因市场寄望欧洲杠杆化使用援助基金的努力取得更多进展,鼓舞投资者的冒险情绪.
韩元兑美元KRW=KFTC今日上涨0.8%,在本地市场收报1,145.4.周一韩元上扬0.9%,录得11月4日以来最大单日百分比涨幅.
交易商称,出口商和托管银行引领市场,而欧元兑美元EUR=涨势触发部分美元停损卖单,又助韩元一臂之力.截至上周五,韩元已连跌六天.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。