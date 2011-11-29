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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 16:22 BJT

〔韩国汇市〕韩元连涨第二天,欧洲局势憧憬鼓舞冒险情绪

路透首尔11月29日电---韩元兑美元KRW=周二连涨第二天,因市场寄望欧洲杠杆化使用援助基金的努力取得更多进展,鼓舞投资者的冒险情绪.

韩元兑美元KRW=KFTC今日上涨0.8%,在本地市场收报1,145.4.周一韩元上扬0.9%,录得11月4日以来最大单日百分比涨幅.

交易商称,出口商和托管银行引领市场,而欧元兑美元EUR=涨势触发部分美元停损卖单,又助韩元一臂之力.截至上周五,韩元已连跌六天.

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