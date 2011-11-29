〔路透基点〕台湾南良实业9.96亿台币贷款案已有八家银行加入--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,已有八家银行为台湾南良实业股份有限公司相当于9.96亿台币的五年期贷款承贷.

这宗贷款由台湾土地银行牵头安排,分两部分,A部分为9.5亿台币定期贷款,B部分为150万美元循环贷款.B部分贷款是通过南良实业的两家海外子公司借入,一家在香港,另一家在安圭拉岛.

已有八家银行加入该贷款案,交易将于近期完成.这些银行包括星展银行、台湾第一商业银行、华南商业银行、新光商业银行、台中商业银行、台新国际商业银行、台湾合作金库商业银行、元大商业银行.

交易细节:

该贷款由土地、工厂和机械做担保,台币贷款的利率为较二级商业票据利率加码190基点,美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过40基点,借款方须额外支付利息.

银行受邀以下述两种等级参贷:

承贷1.5亿台币和25万美元或更多,可获20基点费用和联合安排行头衔.

承贷1亿-1.49亿台币和15万-24.9999万美元,可获15基点费用和参与行头衔.

A部分贷款将分七次半年等额还款,有两年宽限期,贷款平均年限为3.5年.

财务约束条款包括:流动比率最低1倍;债务比率最高2倍;利息覆盖率最低2.5倍;有形资产净值最低5.5亿台币.

贷款将用于再融资和营运资本用途.(完)