〔路透基点〕台湾南良实业9.96亿台币贷款案已有八家银行加入--RLPC

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,已有八家银行为台湾南良实业股份有限公司相当于9.96亿台币的五年期贷款承贷.
这宗贷款由台湾土地银行牵头安排,分两部分,A部分为9.5亿台币定期贷款,B部分为150万美元循环贷款.B部分贷款是通过南良实业的两家海外子公司借入,一家在香港,另一家在安圭拉岛.
已有八家银行加入该贷款案,交易将于近期完成.这些银行包括星展银行、台湾第一商业银行、华南商业银行、新光商业银行、台中商业银行、台新国际商业银行、台湾合作金库商业银行、元大商业银行.
交易细节:
该贷款由土地、工厂和机械做担保,台币贷款的利率为较二级商业票据利率加码190基点,美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过40基点,借款方须额外支付利息.
银行受邀以下述两种等级参贷:
承贷1.5亿台币和25万美元或更多,可获20基点费用和联合安排行头衔.
承贷1亿-1.49亿台币和15万-24.9999万美元,可获15基点费用和参与行头衔.
A部分贷款将分七次半年等额还款,有两年宽限期,贷款平均年限为3.5年.
财务约束条款包括:流动比率最低1倍;债务比率最高2倍;利息覆盖率最低2.5倍;有形资产净值最低5.5亿台币.
贷款将用于再融资和营运资本用途.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。