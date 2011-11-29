《外汇动态》欧元兑美元削减涨幅,发现俄罗斯帐户卖出欧元

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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0820GMT---欧元兑美元EUR=下滑至1.3330美元,从盘内高点1.3373回落.
交易商称,发现俄罗斯帐户推动欧元走低.在接近1.3328左右的100小时移动均线切入位时,卖盘逐渐消失.下方可能埋有障碍位,行权价在1.3320、1.3300的期权今日稍晚将到期.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
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路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠