《外汇动态》欧元兑美元削减涨幅,发现俄罗斯帐户卖出欧元

0820GMT---欧元兑美元EUR=下滑至1.3330美元,从盘内高点1.3373回落.

交易商称,发现俄罗斯帐户推动欧元走低.在接近1.3328左右的100小时移动均线切入位时,卖盘逐渐消失.下方可能埋有障碍位,行权价在1.3320、1.3300的期权今日稍晚将到期.(完)