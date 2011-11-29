〔外汇期权〕欧元/美元波动率变动不大,目前仍远高于历史波动率--IFR

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
IFR伦敦11月29日电---欧元/美元期权隐含波动率隔夜未见大的变化,一个月期波动率在15.5%附近,一年期波动率报16.55%.目前波动率曲线仍远高于历史波动率,如果现汇价能够守在上周所创的新周期低点1.3213上方,短期波动率可能遭遇更大的打压,尤其是一个月期波动率.美国非农就业数据的因素本周为短天期波动率提供一定的支撑.一个月期/delta为0.25的风险逆转指标(RR)今日仍然承压,报2.9%,偏向欧元卖权.
隔夜英镑/美元波动率曲线也未见大变化,长期波动率持坚(一年期价平期权波动率较上周的11.5-13.0%升高).
欧元/英镑短天期波动率承压,但RR保持在坚挺水准,偏向欧元卖权.
欧元/瑞郎波动率曲线目前保持在坚挺水准,不过上周五瑞士央行上调欧元最低汇价的传闻之际出现的gamma需求已经消退.
澳元/美元的反弹未能突破1.00关卡以及其上方的停止单聚集处.一个月期波动率接近近期低点17.0%上方,但长期波动率仍然保持在坚挺水准.
美元/日圆隐含波动率曲线走坚,现汇价隔夜突破78.00,一个月期RR目前上升,偏向日圆卖权.(完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。