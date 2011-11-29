版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:01 BJT

〔外汇期权〕欧元/美元波动率变动不大,目前仍远高于历史波动率--IFR

IFR伦敦11月29日电---欧元/美元期权隐含波动率隔夜未见大的变化,一个月期波动率在15.5%附近,一年期波动率报16.55%.目前波动率曲线仍远高于历史波动率,如果现汇价能够守在上周所创的新周期低点1.3213上方,短期波动率可能遭遇更大的打压,尤其是一个月期波动率.美国非农就业数据的因素本周为短天期波动率提供一定的支撑.一个月期/delta为0.25的风险逆转指标(RR)今日仍然承压,报2.9%,偏向欧元卖权.

隔夜英镑/美元波动率曲线也未见大变化,长期波动率持坚(一年期价平期权波动率较上周的11.5-13.0%升高).

欧元/英镑短天期波动率承压,但RR保持在坚挺水准,偏向欧元卖权.

欧元/瑞郎波动率曲线目前保持在坚挺水准,不过上周五瑞士央行上调欧元最低汇价的传闻之际出现的gamma需求已经消退.

澳元/美元的反弹未能突破1.00关卡以及其上方的停止单聚集处.一个月期波动率接近近期低点17.0%上方,但长期波动率仍然保持在坚挺水准.

美元/日圆隐含波动率曲线走坚,现汇价隔夜突破78.00,一个月期RR目前上升,偏向日圆卖权.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐