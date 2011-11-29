〔外汇期权〕欧元/美元波动率变动不大,目前仍远高于历史波动率--IFR

IFR伦敦11月29日电---欧元/美元期权隐含波动率隔夜未见大的变化,一个月期波动率在15.5%附近,一年期波动率报16.55%.目前波动率曲线仍远高于历史波动率,如果现汇价能够守在上周所创的新周期低点1.3213上方,短期波动率可能遭遇更大的打压,尤其是一个月期波动率.美国非农就业数据的因素本周为短天期波动率提供一定的支撑.一个月期/delta为0.25的风险逆转指标(RR)今日仍然承压,报2.9%,偏向欧元卖权.