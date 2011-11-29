〔中国债市〕现券收益率续涨,短期资金面难乐观机构选择获利了结

路透北京11月29日电---中国银行间债市周二现券收益率续上涨,政策性金融债和中期票据体现更为明显.市场人士表示,政策放松暂无进一步利好出台,加之即期公开市场到期量偏少,短期资金面情况暂难乐观,故部分机构选择做实盈利,先完成今年的盈利任务再议.

市场人士并指出,近期信用债发行量较大,但需求并未能随之递增,加之监管层严加管控机构持有信用产品额度及代持等行为,均令信用产品承压.

"今天现券收益率上行,国债还有支撑,五年以上的政金债上了4-6个(基)点,"上海一银行交易员称,"没有政策出来,公开市场到期少,财政存款什麽时候能大规模出来还不确定,先获利回吐呗!"

上海一大型银行交易员则表示,虽看好後市,但受止损等诸多因素羁绊,先完成当年盈利任务成为部分机构的首选,"是,美好的时候是能看到了,关键是能不能挨到那个时候."很多交易机构,只能等到趋势明朗时才能布局,但那时良机或已过去.

央行公开市场12月份到期量为700亿元人民币,较11月份的3,250亿元锐减近八成.财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率持平于上期.年底的大规模财政存款正在陆续投放市场,令资金面大为缓解,然该期定存招标恰逢月底,部分机构为追赶月末存款数投标意愿不减.[ID:nCN1248590]

剩馀期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.6056元,对应收益率3.5100%,成交额为187.27亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4164 3.6663

上日 3.7188 3.9886

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5163/3.4680

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6704/2.6064

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5968/3.5228 (完)

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