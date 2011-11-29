《外汇动态》欧元兑美元轧空时机成熟

0838GMT---欧元兑美元EUR=空头仓位增加.从1.3400价位起,上档停止单的规模与数量都有增长,在1.3415上方越发加剧(11月24日高位是1.3412,11月23日日高是1.3413).

在1.3450有更多停止单(1.3815-1.3213这波跌势的38.2%回档位是1.3442).更大型停止单在1.3500上方,再大型则仍在一周云区图底部1.3526上方.

多数人预计欧元走低,但停止单通常预示的是阻力最小的方向.(完)

--编译 隋芬 审校 王洋

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