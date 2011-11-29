《外汇动态》欧元兑美元轧空时机成熟

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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0838GMT---欧元兑美元EUR=空头仓位增加.从1.3400价位起,上档停止单的规模与数量都有增长,在1.3415上方越发加剧(11月24日高位是1.3412,11月23日日高是1.3413).
在1.3450有更多停止单(1.3815-1.3213这波跌势的38.2%回档位是1.3442).更大型停止单在1.3500上方,再大型则仍在一周云区图底部1.3526上方.
多数人预计欧元走低,但停止单通常预示的是阻力最小的方向.(完)
--编译 隋芬 审校 王洋
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路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠