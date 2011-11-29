印度官员称外国超市进入该国有益于穷人

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月29日电---印度首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)周二在接受《泰晤士报》采访时表示，如果不允许外国超市进入印度，该国数以亿计的穷人将不得不在大米和蔬菜等主食上花更多钱。
巴苏表示，允许乐购(TESO.O)和沃尔玛(WMT.N)等连锁超市进入印度将是帮助该国应对食品通胀的最有效方式之一。印度的食品通胀率接近10%。
他说：“人们对于这些变化有很多误解。如果没有它们，印度人将不得不习惯花更多钱购买食品。”
巴苏表示，基础设施缺乏、公路质量低劣以及制冷设备欠缺意味着印度大约40%的果蔬供应在抵达消费者手中前会烂掉，并称，对印度食品业的更多投资将压低食品价格，有助于印度整体经济。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。