印度官员称外国超市进入该国有益于穷人

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月29日电---印度首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)周二在接受《泰晤士报》采访时表示，如果不允许外国超市进入印度，该国数以亿计的穷人将不得不在大米和蔬菜等主食上花更多钱。

巴苏表示，允许乐购(TESO.O)和沃尔玛(WMT.N)等连锁超市进入印度将是帮助该国应对食品通胀的最有效方式之一。印度的食品通胀率接近10%。

他说：“人们对于这些变化有很多误解。如果没有它们，印度人将不得不习惯花更多钱购买食品。”

巴苏表示，基础设施缺乏、公路质量低劣以及制冷设备欠缺意味着印度大约40%的果蔬供应在抵达消费者手中前会烂掉，并称，对印度食品业的更多投资将压低食品价格，有助于印度整体经济。（完）