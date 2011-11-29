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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 17:19 BJT

〔标题新闻〕意大利10月薪资指数较前月持平,按年上涨1.7%,当月CPI为3.4%

注:消费者物价指数(CPI).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I101W]

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