欧洲已公布经济指标--2011/11/29

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-r +0.1-@-f +0.5-@-r
德国 第三季 +0.5-@-r +0.3-@-r +2.5-u-r
法国 第三季 +0.4-p -0.1% --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.1 +0.6 +5.0
德国 10月 +0.1-f +0.1-f +2.9-f
法国(HICP) 10月 +0.3-f 持平 +2.5-f
意大利(HICP) 10月 +0.9-f +2.0-f +3.8-f
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 持平 +0.3 +5.7
德国 10月 +0.2 +0.3 +5.3
法国 9月 +0.2 持平 +6.1
意大利 9月 +0.2 持平 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 10月 5.0-@ 5.0-@
德国 10月 7.0-@ 6.9-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 艾茂林; 审校 侯向明
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠