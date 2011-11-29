版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:28 BJT

《外汇动态》惠誉上调澳洲长期外币IDR评级,澳元空头反省投资立场

0908GMT---昨日惠誉将澳洲长期外币发行人违约评等(IDR)上调至"AAA",并确认澳洲长期本币IDR为"AAA".展望为稳定.

之後,对冲基金一路缩减澳元/美元AUD=D4空仓,而企业(对冲程度不够高)则成为更加积极敲入澳元的买家.

澳元买方报价目前见于0.9935-0.9920美元.1.0020上方有停止单.

显然,澳元空头降低风险的操作尚未完成.(完)

--编译 白云; 审校 侯向明

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐