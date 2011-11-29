《外汇动态》美元/日圆买盘或反映日本散户需求

0903GMT---虽说夹在55小时移动均线(目前位于77.75)和144日移动均线(目前位于78.29)之间,美元/日圆仍得以走高,缓慢消化日本出口商的卖单.

日本散户投资者据称在增持美元多仓,尤其是在周一美国两年期公债收益率上升的时候.

那天的收益率涨幅已回吐了一部分,美元/日圆汇率或许也在形成底部.至少对投机者而言,日圆不再是必然买入对象.(完)

--编译 白云; 审校 张涛

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