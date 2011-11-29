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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 17:46 BJT

《外汇动态》美元走势挣扎,美元指数关键阻力位在79.838

0845GMT---美元走势挣扎,因投资者担心月底前做空欧元的程度过高.此外,澳元和新西兰元等高风险货币反弹,推动美元指数下滑0.2%至79.118,低于上周触及的七周高点79.702.

技术分析师指出,10月所及高位79.838为关键阻力位.

"如果守住那一水准,欧元短期下行空间有限,"CMC在报告中称.(完)

--编译 白云; 审校 张涛

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