〔欧洲汇市〕英镑上扬,但在英国政府预算声明公布前易受冲击

路透伦敦11月29日电---英镑周二上涨,受助于欧元兑美元涨势,但英镑兑美元仍交投于七周半低位附近区间,而且在英国政府公布预算声明前易受冲击.该声明料将突显英国经济现况脆弱.

该预估将明确显示在经济成长异常疲弱的情况下,英国政府实施减赤计划所面临的困难.