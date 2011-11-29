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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 17:51 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上扬,但在英国政府预算声明公布前易受冲击

路透伦敦11月29日电---英镑周二上涨,受助于欧元兑美元涨势,但英镑兑美元仍交投于七周半低位附近区间,而且在英国政府公布预算声明前易受冲击.该声明料将突显英国经济现况脆弱.

英国财政大臣奥斯本定于1230GMT发布的秋季声明将公布经济预估,显示成长大幅趋疲,未来四年借款至少超标逾860亿英镑.

该预估将明确显示在经济成长异常疲弱的情况下,英国政府实施减赤计划所面临的困难.

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