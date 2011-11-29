《中国企业债发行日程表》--11月29日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*滁州城投 10 10 前五年基准 AA 11/30-12/6 国信证券
利率+3.05%
(一年期Shibor基准,第五年末附上调基本利差选择权及投资者回售选择权)
(第六年末兑付10%,後四年按照债券馀额的10%、20%、30%和30%的比例兑付)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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(无)
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注:*表示新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 张喜良
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。