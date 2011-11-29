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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:49 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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*滁州城投 10 10 前五年基准 AA 11/30-12/6 国信证券

利率+3.05%

(一年期Shibor基准,第五年末附上调基本利差选择权及投资者回售选择权)

(第六年末兑付10%,後四年按照债券馀额的10%、20%、30%和30%的比例兑付)

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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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(无)

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注:*表示新增.(完)

--整理 曹巍浩; 审校 张喜良

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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