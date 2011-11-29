〔中港股市〕双双收高1.2%,百丽国际领涨消费类股版块

* 恒生指数和沪综指均上涨1.2%

* 尽管有期指到期带动,但成交仍较清淡

* 中资消费类股吸引投资者

路透香港11月29日电---香港股市周二收涨1.2%,受中资消费类股劲升拉抬,在全球避险情绪依然高涨之际,投资者认为这类股票相对安全.

尽管香港市场成交金额触及五日高位,但主要受到股指期货合约到期影响.成交量仍低于平均水准,凸显出经济前景疲弱,正令很多投资者保持观望.

鞋履销售商百丽国际(1880.HK)在恒指成分股中表现最佳,并带动所在版块扬升.该股大涨8.8%,成交量接近30日均值的两倍.