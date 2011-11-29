〔中港股市〕双双收高1.2%,百丽国际领涨消费类股版块

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
* 恒生指数和沪综指均上涨1.2%
* 尽管有期指到期带动,但成交仍较清淡
* 中资消费类股吸引投资者
路透香港11月29日电---香港股市周二收涨1.2%,受中资消费类股劲升拉抬,在全球避险情绪依然高涨之际,投资者认为这类股票相对安全.
尽管香港市场成交金额触及五日高位,但主要受到股指期货合约到期影响.成交量仍低于平均水准,凸显出经济前景疲弱,正令很多投资者保持观望.
鞋履销售商百丽国际(1880.HK)在恒指成分股中表现最佳,并带动所在版块扬升.该股大涨8.8%,成交量接近30日均值的两倍.
尽管经济形势趋弱料将损及消费,但投资者似乎寄望百丽国际这类股票能够维持其利润率.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。