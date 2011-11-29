RIM将推出适用iPhone等设备的安全服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透多伦多11月29日电---黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TORIMM.O为应对企业用户转向其他智能手机，将面向iPhone在内的设备新推出安全服务，并从中获利。

该公司周二称，明年第一季将推出Mobile Fusion设备管理软件，IT工程师可以使用该软件设定并监控一系列设备的密码、应用和软件的规则，包括苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone，以及使用谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的智能手机。

遗失的设备能够被远程锁定或删除，成为面向安全敏感企业的卖点，这些企业最近可能已在考虑放弃使用黑莓手机。

“我们的企业客户希望我们成为平台，这也是我们的机遇。”RIM企业产品管理副总裁Alan Panezic在接受路透采访时表示。

“我们将充分利用核心操作系统提供的所有安全能力。我们不会以任何形式进行保留。”

Panezic拒绝透漏Mobile Fusion服务的价格细节，但表示与同业相比“有竞争力”。（完）