RIM将推出适用iPhone等设备的安全服务

欧洲央行：特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论--管委维勒鲁瓦
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多11月29日电---黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TORIMM.O为应对企业用户转向其他智能手机，将面向iPhone在内的设备新推出安全服务，并从中获利。
该公司周二称，明年第一季将推出Mobile Fusion设备管理软件，IT工程师可以使用该软件设定并监控一系列设备的密码、应用和软件的规则，包括苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone，以及使用谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的智能手机。
遗失的设备能够被远程锁定或删除，成为面向安全敏感企业的卖点，这些企业最近可能已在考虑放弃使用黑莓手机。
“我们的企业客户希望我们成为平台，这也是我们的机遇。”RIM企业产品管理副总裁Alan Panezic在接受路透采访时表示。
“我们将充分利用核心操作系统提供的所有安全能力。我们不会以任何形式进行保留。”
Panezic拒绝透漏Mobile Fusion服务的价格细节，但表示与同业相比“有竞争力”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
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