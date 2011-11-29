气候协议久议不决,小岛国或遭遇灭顶之灾

欧洲央行：特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论--管委维勒鲁瓦
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德班11月28日电---小岛国联盟（AOSIS）官员周一表示，若应对气候变化的国际性协议再推迟十年，海平面上升将淹没小岛国家。
欧盟呼吁到2015年达成全球性协议，并于2020年前付诸实施，但小岛国联盟表示，这个期限过晚以至于无法阻止海平面上升，导致小岛国可能被海水淹没。
在南非德班召开的联合国气候变化会议间隙，小岛国联盟资金问题首席谈判代表哈特（Selwin Hart）称，“我们不会支持很多大国提出的推後计划，这不符合科学看法。”
“我们必须立即行动......如果我们计划实现低于2摄氏度的控制目标。”哈特说道。
在德班气候大会上，各国很可能无法就削减温室气体排放达成具有法律约束力的协议，因富裕国家与贫困国家的意见分歧巨大，可能需经数年的努力才能达成协议。
但哈特表示，各国应该考虑位于加勒比海、太平洋、非洲和世界其他地方的小国，这些国家已遭受气候变化引发的严重乾旱、海平面上升和强烈飓风灾害。
“我们不准备签署那种协议。对一些小岛来说，那意味着灭顶之灾。”他表示。
小岛国联盟主张各国达成共识，最晚到2015-2017年将温室气体排放量限制在峰值水平。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
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