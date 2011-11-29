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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 18:03 BJT

〔新债招标〕中国远洋40亿元七年期中票,票面利率5.45%--路透数据

路透北京11月29日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)

(1919.HK)周二簿记建档发行的40亿元人民币七年期中期票据,最终确定票面利率5.45%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国远洋 -- 40 7 5.45% 中金公司 AAA 11/30 12/1

(601919.SS)(1919.HK) 中国银行

=========================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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