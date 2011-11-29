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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕11月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 253.5 21 255.6 4

1月 258.3 34 N.a. 2

2月 262.4 53 260.0 2

3月 265.8 231 263.0 14

4月 268.9 3158 268.0 289

5月 271.6 5872 270.7 897

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 侯向明

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