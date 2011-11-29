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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 18:28 BJT

〔欧元债市〕意大利10年期债券标售收益率7.56%,创欧元问世以来高位

路透11月29日电---意大利周二标售公债:

* 意大利三年期BTP债券标售收益率为7.89%,创欧元问世以来高位,10月底发债时为4.93%

* 意大利10年期BTP债券标售收益率为7.56%,创欧元问世以来高位,10月底发债时为6.06%

* 意大利此次标售债券集资75亿欧元,目标区间为50-80亿欧元.(完)

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