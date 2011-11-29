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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 18:36 BJT

〔欧洲金融市场〕意大利标债结果出炉後,德债期货触及日低而欧股续涨

路透伦敦11月29日电---周二意大利标债结果出炉後,德国公债期货价格FGBLc1跌至日低133.48,泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数.FTEU3涨幅扩大至0.6%,报946.51点.(完)

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