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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 18:43 BJT

〔路透基点〕中渝置地转为选择6亿港元俱乐部贷款--RLPC

路透香港11月29日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)选择三年期港元俱乐部贷款,而不是等值10亿港元的港元和人民币双币贷款.

这笔贷款规模目前为6亿港元,协调安排行包括恒生银行(4亿港元)、远东银行(1亿港元)和创兴银行(1亿港元)。

据闻含全部费用在内的价码为逾450个基点.资金将用于营运资本.

中渝置地8月曾寻求双币贷款,後来转为寻求港元俱乐部贷款.(完)

--编译 白云; 审校 艾茂林

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