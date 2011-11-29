〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受需求前景打压

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透吉隆坡11月29日电---马来西亚棕榈油期货周二下跌,因担心需求放缓,不过反常天气影响产量的前景令跌幅受限.
交易员的关注点从欧元区债务危机转移至低迷的需求前景,精炼棕榈油品较南美豆油贴水收窄至每吨28美元,创下六个月低点.
贴水收窄之际,南美天气有利引发了当地大豆丰收的预期,而拉尼娜引发的降雨则令市场担忧产出下降和供给减少.
"市场没有走升的真正动力,随着棕榈油较阿根廷豆油贴水大幅降低,出现了对需求趋势的担忧,"吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称.
其还称,"市场也未见大幅下挫,因为投资者认为,一旦拉尼娜气候真的来临并压制产量,将会被套牢."
指标2月棕榈油期约FCPOc3收跌0.2%至每吨3,062马币(约合958美元).盘中该合约一度跌至3,054马币.
总成交量为23,135口.(完)
--编译/审校 王洋/艾茂林
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。