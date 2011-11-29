〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受需求前景打压

路透吉隆坡11月29日电---马来西亚棕榈油期货周二下跌,因担心需求放缓,不过反常天气影响产量的前景令跌幅受限.

交易员的关注点从欧元区债务危机转移至低迷的需求前景,精炼棕榈油品较南美豆油贴水收窄至每吨28美元,创下六个月低点.

贴水收窄之际,南美天气有利引发了当地大豆丰收的预期,而拉尼娜引发的降雨则令市场担忧产出下降和供给减少.

"市场没有走升的真正动力,随着棕榈油较阿根廷豆油贴水大幅降低,出现了对需求趋势的担忧,"吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称.

其还称,"市场也未见大幅下挫,因为投资者认为,一旦拉尼娜气候真的来临并压制产量,将会被套牢."

指标2月棕榈油期约FCPOc3收跌0.2%至每吨3,062马币(约合958美元).盘中该合约一度跌至3,054马币.

总成交量为23,135口.(完)