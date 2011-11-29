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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 19:32 BJT

〔东南亚股市〕涨跌不一,受银行股涨势和外资流入提振

路透11月29日---银行类股周二帮助提振印尼、马来西亚和泰国股市,受益于欧元区或复苏的希望,不过其它股市下挫,因投资者谨慎等待欧洲能否采取强有力的危机应对举措.

对于欧元区复苏的乐观情绪一直被蚕食,因欧洲财长即将举行会议讨论欧洲金融稳定机构(EFSF)事宜之际,投资者持观望态度.

马来西亚股市上涨0.9%,外资买超3,220万美元.印尼股市.JKSE上涨1.1%,外资买超2,740万美元.外资在菲律宾股市.PSI买超2,790万美元,创下8月9日来最高,不过该市场是还是下挫0.4%.

泰国股市.SETI收高0.4%,外资买超1,690万美元.

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