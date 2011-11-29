〔东南亚股市〕涨跌不一,受银行股涨势和外资流入提振

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透11月29日---银行类股周二帮助提振印尼、马来西亚和泰国股市,受益于欧元区或复苏的希望,不过其它股市下挫,因投资者谨慎等待欧洲能否采取强有力的危机应对举措.
对于欧元区复苏的乐观情绪一直被蚕食,因欧洲财长即将举行会议讨论欧洲金融稳定机构(EFSF)事宜之际,投资者持观望态度.
马来西亚股市上涨0.9%,外资买超3,220万美元.印尼股市.JKSE上涨1.1%,外资买超2,740万美元.外资在菲律宾股市.PSI买超2,790万美元,创下8月9日来最高,不过该市场是还是下挫0.4%.
泰国股市.SETI收高0.4%,外资买超1,690万美元.
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。