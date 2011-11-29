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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 20:48 BJT

〔英国经济〕奥斯本:若欧洲其他国家陷入衰退,英国可能难以独善其身

路透伦敦11月29日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)称:

* 欧洲大部分地区看似正在进入衰退

* 我们将竭尽全力保护英国不受债务危机冲击

* 我们将采取行动刺激货币和信贷供应,确保低利率传递至企业层面

* 英国预算责任办公室(OBR)的预测表明英国不会发生衰退

* OBR已经下调英国短期增长预估

* OBR的预测是基于欧元区能走出危机的假设

* 来自能源和食品价格的外部通胀冲击是过去18个月英国经济放缓的原因

* OBR警告若欧元区危机无法解决,英国前景会黯淡得多

* 债务挑战甚至要大于我们的想像

* 若欧洲其他国家陷入衰退,英国可能难以避免衰退 (完)

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