〔表格〕11月26日止当周美国连锁店销售较前周增长1.7%--ICSC/高盛

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透11月29日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月26日止当周美国连锁店销售较前周增长1.7%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
11月26日 526.8 4.0 1.7
11月19日 517.8 2.8 -0.9
11月12日 522.6 3.1 0.3
11月 5日 521.0 2.7 1.0 (完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
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路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠