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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 20:56 BJT

〔标题新闻〕11月英国受访者对未来一年的通胀预期降至3.1%,为4月以来最低--Citi/YouGov调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7L600E]

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