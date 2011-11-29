版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 21:01 BJT

〔标题新闻〕英国预算责任办公室(OBR)将明年经济增长预估从2.5%大幅下调至0.7%,2013年料回升

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:n5E7MT2CY]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐