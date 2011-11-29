〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水收窄,因航煤市场低迷

路透新加坡11月29日电---亚洲航煤较柴油升水周二跌至一周低点,因亚洲的航煤需求依旧低迷.

路透数据显示,在亚洲交易窗口关闭时,12月和1月航煤较柴油升水收窄0.50-0.71美元,分别至0.65美元和1.26美元.航煤12月/1月跨月价差转至稍微正价差区间,为近两个月来首次,反映出航煤市场的弱势.

12月柴油裂解价差下跌0.33美元至每桶17.87美元.一位亚洲的交易员说,炼化利润率下降,导致炼厂下调开工率,而这最终可能会提振柴油的裂解价差.

在实货市场上,含硫为10ppm的柴油的升水依旧持稳,不过期货转掉期(EFS)下跌2.23美元至每吨负29.33美元.

EFS通常被用作衡量将柴油从亚洲运往欧洲是否有利可图的指标.交易员表示,目前套利窗口仍然关闭.

12月航煤裂解价差跌1.04美元至18.52美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.20 124.60 124.40 125.03 -0.63 -0.50

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.23 124.63 124.43 124.56 -0.13 -0.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.38 125.78 125.58 125.71 -0.13 -0.10

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.13 126.53 126.33 126.31 0.02 0.02

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.15 124.08 0.07 0.06

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.55 123.63 -0.08 -0.06