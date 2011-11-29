〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水收窄,因航煤市场低迷

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透新加坡11月29日电---亚洲航煤较柴油升水周二跌至一周低点,因亚洲的航煤需求依旧低迷.
路透数据显示,在亚洲交易窗口关闭时,12月和1月航煤较柴油升水收窄0.50-0.71美元,分别至0.65美元和1.26美元.航煤12月/1月跨月价差转至稍微正价差区间,为近两个月来首次,反映出航煤市场的弱势.
12月柴油裂解价差下跌0.33美元至每桶17.87美元.一位亚洲的交易员说,炼化利润率下降,导致炼厂下调开工率,而这最终可能会提振柴油的裂解价差.
在实货市场上,含硫为10ppm的柴油的升水依旧持稳,不过期货转掉期(EFS)下跌2.23美元至每吨负29.33美元.
EFS通常被用作衡量将柴油从亚洲运往欧洲是否有利可图的指标.交易员表示,目前套利窗口仍然关闭.
12月航煤裂解价差跌1.04美元至18.52美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.20 124.60 124.40 125.03 -0.63 -0.50
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.23 124.63 124.43 124.56 -0.13 -0.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.38 125.78 125.58 125.71 -0.13 -0.10
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.13 126.53 126.33 126.31 0.02 0.02
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.15 124.08 0.07 0.06
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.55 123.63 -0.08 -0.06
--编译 王洋;审校 艾茂林
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。