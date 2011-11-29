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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 21:19 BJT

〔标题新闻〕11月OPEC原油产出料升至2008年10月来最高,因安哥拉和利比亚产量上升--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MT3KI]

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