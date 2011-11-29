〔国际油市〕亚洲石脑油价格接近两周高位,韩国继续买入

路透新加坡11月29日电---周二亚洲石脑油价格接近两周高位,跨月价差和裂解价差处在五周高点,因韩国买家继续买入1月船货.

LG化学和湖南石油化学(Honam Petrochemical)供给买入至少7.5万吨船货,昨日Samsung Total买入约2.5万吨.

湖南石油化学买入的第一笔船货到达港为Yeosu,抵港时间为1月上半月,运费加成本价为较日本现货报价小幅贴水;另一笔船货抵港时间相同,到达港Daesan.

未能立即获知Daesan船货价格,但交易商估计升水范围在25-50美分,因运往Daesan的船货成本通常高于Yeosu.

"石脑油市场似乎走强,裂解价差和跨越价差都在改善,但这可能不是因为石化产品需求好转.就我所知道的而言,塑料产品需求并没好转,"一交易员说.

这导致市场传称,交易员可能试图打开西方通往亚洲的套利窗口.

汽油裂解价差贴水走阔,暗示市场可能供应饱和.

2011年12月和2012年1月互换价格分别微升2.00美元和1.12美元,报每吨878.00和878.50美元.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨7.25美元至每吨880.25美元,为11月17日以来最高.

1月上半月和2月上半月跨月互换价差走阔至正价差每吨1.50美元,为10月21日以来最高.

1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK攀升2.07美元,至每吨61.85美元,为10月21日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 879.75/880.75 873.00 +7.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.29/95.39 94.58 +0.76

97号现货汽油GL97-SIN 111.94/112.04 111.39 +0.60

95号现货汽油GL95-SIN 110.30/110.40 109.75 +0.60

92号现货汽油GL92-SIN 108.75/108.85 108.20 +0.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.41/13.51 13.62 -0.16 (完)