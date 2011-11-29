〔国际油市〕亚洲石脑油价格接近两周高位,韩国继续买入

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透新加坡11月29日电---周二亚洲石脑油价格接近两周高位,跨月价差和裂解价差处在五周高点,因韩国买家继续买入1月船货.
LG化学和湖南石油化学(Honam Petrochemical)供给买入至少7.5万吨船货,昨日Samsung Total买入约2.5万吨.
湖南石油化学买入的第一笔船货到达港为Yeosu,抵港时间为1月上半月,运费加成本价为较日本现货报价小幅贴水;另一笔船货抵港时间相同,到达港Daesan.
未能立即获知Daesan船货价格,但交易商估计升水范围在25-50美分,因运往Daesan的船货成本通常高于Yeosu.
"石脑油市场似乎走强,裂解价差和跨越价差都在改善,但这可能不是因为石化产品需求好转.就我所知道的而言,塑料产品需求并没好转,"一交易员说.
这导致市场传称,交易员可能试图打开西方通往亚洲的套利窗口.
汽油裂解价差贴水走阔,暗示市场可能供应饱和.
2011年12月和2012年1月互换价格分别微升2.00美元和1.12美元,报每吨878.00和878.50美元.
日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨7.25美元至每吨880.25美元,为11月17日以来最高.
1月上半月和2月上半月跨月互换价差走阔至正价差每吨1.50美元,为10月21日以来最高.
1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK攀升2.07美元,至每吨61.85美元,为10月21日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 879.75/880.75 873.00 +7.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 95.29/95.39 94.58 +0.76
97号现货汽油GL97-SIN 111.94/112.04 111.39 +0.60
95号现货汽油GL95-SIN 110.30/110.40 109.75 +0.60
92号现货汽油GL92-SIN 108.75/108.85 108.20 +0.60
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.41/13.51 13.62 -0.16 (完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。