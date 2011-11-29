〔国际油市〕燃料油市场走坚,近月跨月价差上涨逾1美元

路透新加坡11月29日电---亚洲燃料油市场周二走坚,前三个跨月价差上涨逾1美元至两周来最高,与此同时固定价格水平涨幅超过了指标原油,受益于强劲的定价兴趣.

12月/1月跨月价差收报每吨13.63美元,1030GMT时买价甚至达到14.00美元,因投资者在流动性枯竭之前建仓.

连续第二个交易日成交量可观,12月/1月和1月/2月成交量超过100,000吨,2月/3月成交量则接近200,000吨.

燃料油现货价差也随之上涨,180-cst和380-cst的现货价差均在每吨升水逾14.00美元,为近三周来首见,不过实货交易窗口未见交易达成.

实货市场的人气依旧旺盛,尽管预计1月供给量将增加.

12月燃料油裂解价差贴水缩窄1.06美元至3.22美元.1月合约则走强0.93美元至每桶较迪拜原油贴水3.86美元.

180-cst燃料油上涨9.52美元,报每吨681.63美元.380-cst燃油上涨10.13美元,报每吨667.88美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 681.50 681.75 681.63 672.10 9.52 1.42

现货380CST燃料油 FO380-SIN 667.75 668.00 667.88 657.75 10.13 1.54

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 673.00 8.00 1.19

380CST船用燃料油升水 12.25 14.00 13.13 15.25 -2.13

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.25 14.50 14.38 13.70 0.68 4.93

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.25 14.50 14.38 13.38 1.00 7.48