〔英国经济〕2011/12年度公债发行量上调至1,789亿英镑--DMO

* 2011/12年度公债发行量从1,675亿英镑上调至1,789亿英镑(路透调查预估为1,710亿英镑)

* 把2011/12年度短期公债发行量上调32亿英镑至606亿英镑

* 把2011/12年度中期公债发行量上调51亿英镑至398亿英镑

* 把2011/12年度长期公债发行量上调21亿英镑至395亿英镑

* 把2011/12年度与通胀挂钩公债的发行量上调10亿英镑至390亿英镑.(完)