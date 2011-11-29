〔表格〕加拿大第三季经常帐赤字为121.3亿加元,预估为赤字111.5亿

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透11月29日电---加拿大统计局周二公布的数据显示,第三季经常帐赤字为121.3亿加元,第二季修正後为赤字161.4亿加元,前值为赤字153.3亿加元.
以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)
2011年第三季 2010年第二季 第二季 2011年第一季
(修正) (前值)
经常帐 -12.128 -16.136 -15.325 -10.336
商品贸易 +0.734 -3.514 -3.501 +1.409
服务贸易 -6.349 -6.542 -6.245 -5.920
投资收入 -5.893 -5.483 -4.729 -4.939
分析师原预估第三季经常帐赤字为111.5亿加元.(完)
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--编译 王洋;审校 艾茂林
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路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠