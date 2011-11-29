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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 21:40 BJT

〔表格〕加拿大第三季经常帐赤字为121.3亿加元,预估为赤字111.5亿

路透11月29日电---加拿大统计局周二公布的数据显示,第三季经常帐赤字为121.3亿加元,第二季修正後为赤字161.4亿加元,前值为赤字153.3亿加元.

以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2011年第三季 2010年第二季 第二季 2011年第一季

(修正) (前值)

经常帐 -12.128 -16.136 -15.325 -10.336

商品贸易 +0.734 -3.514 -3.501 +1.409

服务贸易 -6.349 -6.542 -6.245 -5.920

投资收入 -5.893 -5.483 -4.729 -4.939

分析师原预估第三季经常帐赤字为111.5亿加元.(完)

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--编译 王洋;审校 艾茂林

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