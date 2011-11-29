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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 22:47 BJT

〔美国股市〕开盘基本持稳,昨日大涨令上行受限

路透纽约11月29日电---美国股市周二开盘基本持稳,尽管意大利公债收益率从日高回落,但昨日大涨令上行空间受限.

意大利公债收益率回落,因市场寄望于欧元区财长会议将朝最终解决欧债危机迈进一步.

对欧洲进展的乐观情绪推动标普500指数周一跳升2.9%.

道琼工业指数.DJI小跌5.60点,或5.60%,报11,517.41点.标准普尔500指数.SPX小涨0.08点,或0.01%,报1,192.63点.Nasdaq综合股价指数.IXIC挫5.15点,或0.2%,报2,522.19点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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