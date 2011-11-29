〔美国热股〕黑莓手机生产商Research In Motion明年推设备管理软件

路透11月29日电---黑莓手机生产商Research In MotionRIMM.O明年第一季将推出Mobile Fusion设备管理软件.IT工程师可以使用该软件设定并监控一系列设备的密码、应用和软件的规则,包括苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone，以及使用谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的智能手机.