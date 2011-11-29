〔美国热股〕Onyx Pharmaceuticals称FDA已批准其骨髓瘤新药的申请

欧洲央行：特朗普政府应避免就汇率发表单方面言论--管委维勒鲁瓦
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透11月29日电---Onyx PharmaceuticalsONXX.O表示,美国食品药物管理局(FDA)已批准公司Carfilzomib的新药申请(New Drug Application,NDA).此药用于治疗多发性骨髓瘤.
周二早盘交易中,该公司股价升约2.7%,报43.90美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
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